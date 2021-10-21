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تسجيل أول إصابة بمتحورة لفيروس كورونا متفرعة من دلتا في اسرائيل

Lebanon 24
21-10-2021 | 02:30
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رصدت إسرائيل على أراضيها أول إصابة بمتحورة للفيروس المسبّب لكوفيد-19 متفرّعة عن المتحورة دلتا وتنتشر بالفعل في عدة دول أوروبية، وفق ما ذكرت وزارة الصحة.

 

وذكرت الوزارة في بيان مساء الثلاثاء "تم رصد المتحورة 'ايه واي فور بوينت تو' (AY4.2)، المسجلة في عدة دول أوروبية، في إسرائيل".

 

ورصدت المتحوّرة الفرعية لدى فتى يبلغ من العمر 11 عاماً أثناء وصوله من أوروبا إلى مطار بن غوريون في تل أبيب وقد وُضع في الحجر الصحي، بحسب ما أوضحت الوزارة التي أكّدت عدم تسجيل حالة أخرى منذ ذلك الحين.

 

ويثير ظهور هذه المتحورة الجديدة، على الرغم من العدوى الشديدة التي تسبّبها المتحورة دلتا، المخاوف من إمكانية حدوث تفشٍّ أكبر.

 

ويرى مدير معهد علم الوراثة في جامعة كاليفورنيا فرانسوا بالو أنّ هذه المتحورة الجديدة لا تزال نادرة ولا يبدو أنها تشكل المخاطر التي تطرحها المتحورات الأخرى.

 

ويأتي رصد المتحورة الفرعية في وقت تنوي فيه إسرائيل رفع بعض التدابير الصحية السارية، لا سيّما تلك المتعلقة بالسياحة.

 

وإثر اجتماع طارئ عقده مع مسؤولي وزارة الصحة أمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان إنّ إسرائيل ستتّخذ إجراءات "للحفاظ على النتائج الإيجابية لمكافحة الفيروس" بعد رصد هذه المتحوّرة الفرعية.

 

المصدر: سكاي نيوز
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