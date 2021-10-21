بعد هجمات أمس.. الولايات المتحدة تستنكر "تصاعد العنف والهجمات في سوريا"

أعلنت السفارة الأميركية في سوريا عبر "تويتر" أن "الولايات المتحدة تستنكر تصاعد العنف والهجمات في سوريا اليوم"، داعيةً "جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الحالي، والتركيز على خفض فوري للتصعيد، وحماية أرواح المدنيين قبل أي شيء".