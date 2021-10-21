عربي-دولي

بعد هجمات أمس.. الولايات المتحدة تستنكر "تصاعد العنف والهجمات في سوريا"

Lebanon 24
21-10-2021 | 04:39
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أعلنت السفارة الأميركية في سوريا عبر "تويتر" أن "الولايات المتحدة تستنكر تصاعد العنف والهجمات في سوريا اليوم"، داعيةً "جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الحالي، والتركيز على خفض فوري للتصعيد، وحماية أرواح المدنيين قبل أي شيء".
المصدر: روسيا اليوم
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السفارة الاميركيا

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