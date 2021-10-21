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مطالبات عراقية بمنح المرأة وزارة سيادية في الحكومة الجديدة

Lebanon 24
21-10-2021 | 06:30
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طالبت النائبة السابقة في البرلمان العراقي، ريزان الشيخ دلير، بمنح المرأة وزارة سيادية في الحكومة الجديد، فيما أشارت إلى ضرورة إعادة تشكيل وزارة المرأة.


وقالت في بيان صحفي، إن "على الحكومة الجديدة إعطاء المرأة حقها الطبيعي مجتمعيا وواقعيا وسياسيا، استنادا إلى نسبتها الكبيرة في مجلس النواب الجديد والتي بلغت أكثر من 90 مقعدا، وهذا ما يؤهلها للعب دورها الحقيقي في الدولة العراقية".

وشددت على ضرورة إعطاء المرأة حقها في إعادة منصبها الوزاري الخاصة بها (وزارة المرأة)، وذلك لأهميتها في مجتمعنا، كما أنها استحقاق واقعي جدا في ظل انتصاراتها في الانتخابات الأخيرة".

وأشارت الشيخ دلير، إلى "أهمية أن تشغل المرأة وزارة سيادية، ففي العراق نساء قادرات على ذلك"، على حد قولها.

(RT)
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