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وقف عمل إحدى وحدات محطة كهروذرية جنوبي روسيا

Lebanon 24
21-10-2021 | 07:00
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ذكر مصدر في شركة "روساتوم" الروسية أن وحدة الطاقة الثانية لمحطة "روستوف" الكهروذرية توقفت اليوم الخميس للصيانة بسبب خلل في أحد عناصر نظام التحكم في مستوى رطوبة البخار.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله أنه الليلة الماضية تم رصد ترسب بخار في إحدى المنشآت، التي توجد فيها معدات ميكانيكية حرارية، وبعد ذلك تم وقف تشغيل الوحدة مؤقتا وفقا للإجراءات المتبعة، من أجل تنفيذ أعمال صيانة.

وشدد المصدر على أن الحادث لا علاقة له بالمفاعل، وأن الوضع "طبيعي" ولا يشكل تهديدا للسلامة.

هذه المعلومات أكدها لوكالة "تاس" مسؤول بالمحطة الواقعة على بعد نحو 200 كم عن مدينة روستوف على نهر الدون، مشيرا إلى أنه "لم يتم تسجيل أي انتهاكات لنظام التشغيل الآمن"، وأن مستوى الإشعاع في المحطة ومحيطها طبيعي.
 
(سبوتنك)
المصدر: I24 NEWS - سبوتنيك
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