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هزة أرضية جديدة تضرب مصر

Lebanon 24
21-10-2021 | 08:30
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كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أنه تم رصد هزة أرضية اليوم الخميس، في العاشرة والنصف صباحا، بلغت قوتها 3.9 على مقياس ريختر.

وأوضح المعهد أن الهزة مصدرها نفس مركز زلزال الثلاثاء الماضي، وشدد المركز على أن مصر لم تدخل حزام الزلازل بالمنطقة.

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت يوم الثلاثاء الماضي 19/10/2021 هزة أرضية شرق كريت (علي بعد 390 كم شمال الاسكندرية).

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية بياناتها كالتالى، القوة : 6.2 على مقياس ريختر خط العرض : 34.59 شمالا خط الطول: 28.59 شرقا العمق : 31.56 كم، وقد ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
المصدر: روسيا اليوم
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