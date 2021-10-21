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250 ألف منزل في فرنسا من دون كهرباء

Lebanon 24
21-10-2021 | 09:00
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انقطع التيار الكهربائي عن حوالي 250 ألف منزل في فرنسا، بسبب عاصفة قوية تضرب البلاد، وأدت أيضا إلى توقف حركة القطارات من نورماندي إلى منطقة باريس.

وقال وزير النقل جان بابتيست دجباري في تغريدة على "تويتر" إن "منطقة إيل دو فرانس حول باريس ونورماندي وشمال فرنسا ومناطق لورين الشرقية كانت الأكثر تضررا"، جراء العاصفة "أورور" التي اجتاحت أجزاء من شمال فرنسا وهولندا وبلجيكا.

وفي منطقة بريتاني الغربية، دمر عدد من المنازل بسبب الفيضانات المفاجئة.
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