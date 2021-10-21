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شرطة بريطانيا تتهم قاتل النائب البريطاني بارتكاب عمل إرهابي

Lebanon 24
21-10-2021 | 10:30
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أعلنت السلطات البريطانية أنها وجهت لرجل تهمة طعن نائب من حزب المحافظين قتل أثناء اجتماعه مع ناخبين في قاعة كنيسة الأسبوع الماضي.

وقالت السلطات إن الرجل البريطاني، البالغ من العمر 25 عاما، من أصل صومالي، علي حربي علي، متهم بقتل ديفيد أميس.

ووفقا لوكالة رويترز، فقد اتُهم علي حربي علي بالقتل والإعداد لأعمال إرهابية.
المصدر: سكاي نيوز
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