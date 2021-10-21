تحت عنوان: "ما هي طائرات المهام الخاصة ومن يملكها في الشرق الأوسط؟" نشر موقع "سبوتنيك" تقريراً أشار فيه الى انّه تعد طائرات المهام الخاصة من الطائرات الحربية التي تعتمد عليها الجيوش الكبرى في تحقيق أهداف عسكرية متنوعة لا يمكن إنجازها باستخدام الطائرات العادية، خاصة في وقت الحرب.

ويتم تصميم تلك الطائرات لتكون قادرة على تنفيذ أدوار محددة في سماء المعركة أو بالقرب منها اعتمادا على ما تملكه تلك الطائرات من تقنيات متطورة، بحسب تقرير عن طائرات المهام الخاصة لموقع "غلوبال فاير بور" الأميركي.





ما هي أقوى الجيوش التي تملك طائرات الإنذار المبكر؟

الولايات المتحدة الأمريكية: تحتل المرتبة الأولى عالميا بـ 749 طائرة مهام خاصة.

اليابان: تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ 162 طائرة مهام خاصة.

روسيا: تحتل المرتبة رقم 3 عالميا بـ 130 طائرة.

الصين: تحتل المرتبة رقم 4 عالميا بـ 115 طائرة.

الهند: تحتل المرتبة رقم 5 عالميا بـ 70 طائرة.

فرنسا: تحتل المرتبة رقم 6 عالميا بـ 46 طائرة.

البرازيل: تحتل المرتبة رقم 7 عالميا بـ 40 طائرة.

ألمانيا: تحتل المرتبة رقم 8 عالميا بـ 40 طائرة.

أستراليا: تحتل المرتبة رقم 9 عالميا بـ 31 طائرة.

كوريا الجنوبية: تحتل المرتبة رقم 10 عالميا بـ 30 طائرة. ويوجد أنواع مختلفة من طائرات المهام الخاصة، أبرزها طائرات الإنذار المبكر "أيواكس"، وطائرات الاستطلاع البحري "إم بي إيه" وطائرات الحرب الإلكترونية "إي دبليو".الولايات المتحدة الأمريكية: تحتل المرتبة الأولى عالميا بـ 749 طائرة مهام خاصة.اليابان: تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ 162 طائرة مهام خاصة.روسيا: تحتل المرتبة رقم 3 عالميا بـ 130 طائرة.الصين: تحتل المرتبة رقم 4 عالميا بـ 115 طائرة.الهند: تحتل المرتبة رقم 5 عالميا بـ 70 طائرة.فرنسا: تحتل المرتبة رقم 6 عالميا بـ 46 طائرة.البرازيل: تحتل المرتبة رقم 7 عالميا بـ 40 طائرة.ألمانيا: تحتل المرتبة رقم 8 عالميا بـ 40 طائرة.أستراليا: تحتل المرتبة رقم 9 عالميا بـ 31 طائرة.كوريا الجنوبية: تحتل المرتبة رقم 10 عالميا بـ 30 طائرة.

ما هي جيوش الشرق الأوسط التي تمتلك طائرات المهام الخاصة؟

تُعد تركيا والإمارات العربية المتحدة من أبرز دول الشرق الأوسط التي تمتلك طائرات المهام الخاصة.



كذلك يمتلك جيش العدو الإسرائيلي 23 طائرة مهام خاصة والجيش التركي 20 طائرة، بينما تمتلك الإمارات 19 طائرة، كما أفاد التقرير.



ويأتي العراق في المرتبة الرابعة في الشرق الأوسط بـ 18 طائرة تليه المملكة العربية السعودية التي تحتل المرتبة الخامسة في الشرق الأوسط ورقم 26 عالميا بـ 13 طائرة مهام خاصة.

تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" عن طائرات المهام الخاصة لعام 2021، إلى أن الجيش المصري يحتل المرتبة رقم 27 عالميا والمرتبة رقم 6 في الشرق الأوسط بـ 11 طائرة مهام خاصة.