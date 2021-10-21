عربي-دولي

المتهم بقتل نائب بريطاني يقول إنه "داعشي"

Lebanon 24
21-10-2021 | 13:00
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قال علي حربي علي المتهم بقتل عضو البرلمان البريطاني ديفيد أميس إنه عضو في تنظيم "داعش" وإنه وضع خطة لقتل النائب قبل سنوات.
وخلال جلسة محكمة "وستمنستر" الابتدائية التي مثل أمامها علي لأول مرة بعد أن وجهت إليه تهم في وقت سابق، قال ممثل الادعاء البريطاني جيمس كيبل إن علي "اعتبر نفسه منتميا إلى الدولة الإسلامية".

يذكر أن حربي هو نجل حسن علي خيري، الذي كان مستشارا لرئيس وزراء الصومال السابق.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت في 15 من الشهر الجاري مقتل أميس النائب البرلماني عن حزب المحافظين الحاكم، بعد تعرضه لعملية طعن أثناء لقاء انتخابي داخل كنيسة.
المصدر: روسيا اليوم
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