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أمير قطر يلتقي وزيرة الخارجية البريطانية

Lebanon 24
21-10-2021 | 14:00
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التقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، وزيرة الخارجية البريطانية، إليزابيث تراس والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد، بعد أن زارت يوم أمس السعودية.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن "أمير البلاد استقبل في مكتبه بالديوان الأميري، وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية والوفد المرافق، وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها".

وكانت تراس، أعلنت أنها ستبحث خلال جولتها إلى السعودية وقطر علاقات شراكة جديدة للتوصل إلى "صفقة رابحة للجميع".

ووصلت تراس إلى السعودية يوم أمس الأربعاء حيث التقت وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لمناقشة تعاون أوثق في مجال الأمن الإقليمي والتنمية وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وسبل تعزيز البلدين العلاقات الاقتصادية في ظل خطة السعودية إلى تنويع اقتصادها.
المصدر: روسيا اليوم
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