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البابا فرنسيس ينقل بشكل عاجل إلى المستشفى

Lebanon 24
21-10-2021 | 12:32
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 نقل الحبر الاعظم البابا فرنسيس إلى "مستشفى جميلي" بشكل عاجل، بسبب التهاب في القولون.
 
 وسيخضع لعملية جراحية، سيقوم بها البروفيسور سيرجيو الفيري.
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البابا فرنسيس

عملية جراحية

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