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عربي-دولي
بوتين: أختلف مع أردوغان في تصريحه حول مجلس الأمن
Lebanon 24
21-10-2021
|
15:30
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يختلف في الرأي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول "الأعضاء الخمسة" الدائمين في مجلس الأمن الدولي وضرورة إلغاء حق النقض.
وقال بوتين خلال كلمته في ختام منتدى "فالداي" في سوتشي: "إذا تحدثنا عن "الأعضاء الخمسة" الدائمين في مجلس الأمن وحق النقض، فعندئذ لا أرغب في زعزعة هذا الأساس. نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية جعل مجلس الأمن أكثر توازنا".
وتابع: "الحلول المختلفة ممكنة، وفي حال نسف حق النقض الفيتو، ستموت المنظمة في اليوم ذاته وستتحول إلى عصبة الأمم وهذا كل شيء. ستكون مجرد منصة للمناقشات".
وجدد الرئيس الروسي تأييده لأردوغان فيما قاله حول أنه "بعد الحرب العالمية الثانية وإنشاء الأمم المتحدة، كان هناك توازن معين للقوى، لكنه الآن يتغير".
وحذر بوتين من أنه "لا ينبغي ارتكاب الأخطاء في إصلاح الأمم المتحدة... لا داعي للجدل في هذه القضية".
المصدر:
روسيا اليوم
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