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الحوثيون يستهدفون معسكرا بجيزان بخمسة صواريخ باليستية

Lebanon 24
21-10-2021 | 16:00
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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية أن القوات التابعة لها استهدفت بخمسة صواريخ باليستية معسكرا بجيزان جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات التابعة للحوثيين العميد يحيي سريع: "تمكنت القوة الصاروخية من تنفيذ عملية نوعية يوم الأربعاء استهدفت معسكر قوات الواجب بجيزان بخمسة صواريخ باليستية استهدفت مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض طائرات الأباتشي وكانت الإصابات دقيقة".

وأضاف أن هذه العملية أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 35 سعوديا بينهم ضباط وطيارين للطائرات الأباتشي بحسب المعلومات الاستخباراتية.

وأفاد بأن هذا يأتي في سياق الرد على الغارات المتواصلة والحصار على اليمن.
 
وشدد على أنه "كلما استمر التصعيد الجوي فأنهم سيوجهون ضربات وصفها بالمؤلمة والموجعة والواسعة".
المصدر: روسيا اليوم
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