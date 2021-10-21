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ما هي طائرات المهام الخاصة ومن يملكها في الشرق الأوسط؟

Lebanon 24
21-10-2021 | 14:00
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كتبت "سبوتنيك": تعد طائرات المهام الخاصة من الطائرات الحربية التي تعتمد عليها الجيوش الكبرى في تحقيق أهداف عسكرية متنوعة لا يمكن إنجازها باستخدام الطائرات العادية، خاصة في وقت الحرب.

ويتم تصميم تلك الطائرات لتكون قادرة على تنفيذ أدوار محددة في سماء المعركة أو بالقرب منها اعتمادًا على ما تملكه تلك الطائرات من تقنيات متطورة، بحسب تقرير عن طائرات المهام الخاصة لموقع "غلوبال فاير بور" الأميركي.

ويوجد أنواع مختلفة من طائرات المهام الخاصة، أبرزها طائرات الإنذار المبكر "أيواكس"، وطائرات الاستطلاع البحري "إم بي إيه" وطائرات الحرب الإلكترونية "إي دبليو".

ما هي أقوى الجيوش التي تملك طائرات الإنذار المبكر؟
الولايات المتحدة الأميركية: تحتل المرتبة الأولى عالميًّا بـ 749 طائرة مهام خاصة.
اليابان: تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ 162 طائرة مهام خاصة.
روسيا: تحتل المرتبة رقم 3 عالميا بـ 130 طائرة.
الصين: تحتل المرتبة رقم 4 عالميا بـ 115 طائرة.
الهند: تحتل المرتبة رقم 5 عالميا بـ 70 طائرة.
فرنسا: تحتل المرتبة رقم 6 عالميا بـ 46 طائرة.
البرازيل: تحتل المرتبة رقم 7 عالميا بـ 40 طائرة.
ألمانيا: تحتل المرتبة رقم 8 عالميا بـ 40 طائرة.
أستراليا: تحتل المرتبة رقم 9 عالميا بـ 31 طائرة.
كوريا الجنوبية: تحتل المرتبة رقم 10 عالميا بـ 30 طائرة.
ما هي جيوش الشرق الأوسط التي تمتلك طائرات المهام الخاصة؟
تعد الجيوش الإسرائيلية والتركية والإماراتية من الأبرز في الشرق الأوسط الذين يمتلكون طائرات المهام الخاصة.

ويمتلك الجيش الإسرائيلي 23 طائرة مهام خاصة والجيش التركي 20 طائرة، بينما تمتلك الإمارات 19 طائرة.
المصدر: سبوتنيك
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