عربي-دولي

فرنسا: مؤتمر ليبيا يدعم خطة "رحيل القوى الخارجية والمرتزقة"

Lebanon 24
21-10-2021 | 16:30
A-
A+
Doc-P-877708-637704461556750401.jpg
Doc-P-877708-637704461556750401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت فرنسا أن مؤتمر ليبيا المزمع في باريس الشهر المقبل يهدف لدعم خطة "رحيل القوى الخارجية والمرتزقة" عن ليبيا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إن المؤتمر "سيمثل دعما وتصديقا لخطة رحيل القوى الخارجية والمرتزقة من الأراضي الليبية، لوضع حد للتدخل الأجنبي".

وأضاف لودريان في كلمة أمام مؤتمر دعم استقرار ليبيا المنعقد في طرابلس، أن المؤتمر القادم "سيقدم دفعة دولية نهائية مطلوبة لدعم الانتخابات في نهاية العام".

ومن المقرر أن يجمع مؤتمر باريس زعماء دول من المنطقة والعالم في 12 تشرين الأول القادم، في قمة تنظمها فرنسا والأمم المتحدة وألمانيا وإيطاليا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:00 | 2021-10-22
23:30 | 2021-10-21
23:00 | 2021-10-21
22:52 | 2021-10-21
16:00 | 2021-10-21
15:30 | 2021-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website