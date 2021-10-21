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الملكة إليزابيث تمضي ليلة في المستشفى.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
21-10-2021 | 23:00
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أمضت الملكة إليزابيث الثانية ليلة في المستشفى لإجراء ما وصفه قصر بكنجهام "بفحوص أولية"، لكنها عادت إلى قلعة وندسور، يوم أمس (الخميس)، وكانت في حالة معنوية جيدة.
وألغت ملكة بريطانيا (95 عاماً) رحلة رسمية إلى أيرلندا الشمالية الأربعاء حيث قال القصر إن فريقها الطبي نصحها بالراحة، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بمرض كوفيد-19.
وقال القصر في بيان: "في أعقاب نصيحة طبية بالراحة لأيام، حضرت الملكة إلى المستشفى بعد ظهر الأربعاء من أجل فحوص أولية، وعادت إلى قلعة وندسور في وقت الغداء اليوم ومعنوياتها مرتفعة".
وأوضح مصدر ملكي، إن الملكة بقيت في المستشفى وإن فريقها الطبي اتخذ نهجاً احترازياً.
وقال المصدر إنها عادت إلى مكتبها للعمل بعد ظهر الخميس وقامت ببعض المهام الخفيفة.
وأمضت الملكة إليزابيث ليلة الثلاثاء في حفل استضافته في قلعة وندسور لمجموعة من قادة الأعمال البارزين، وذلك بعد أن عقد رئيس الوزراء بوريس جونسون مؤتمراً للاستثمارات الصديقة للبيئة قبيل قمة المناخ.
وظهرت الملكة، وهي أكبر وأطول ملوك العالم جلوساً على العرش، بصحة جيدة آنذاك.
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