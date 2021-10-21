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لافروف يعلق على احتمالات استئناف الحوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
21-10-2021 | 23:30
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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استعداد موسكو لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبي على أساس مبادئ المساواة، مشيرا إلى أن بروكسل هي التي ليست مستعدة لذلك.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس بعد محادثاتهما في موسكو اليوم الخميس.

وقال لافروف: "بالطبع، لقد تحدثنا وإن كان ذلك باختصار، عن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، والتي تمر منذ فترة طويلة بأزمة عميقة. هذا ليس خيار روسيا، كما تعلمون. وسنكون مستعدين لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبي على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل للمصالح".

وأضاف: للأسف، زملاؤنا في الاتحاد الأوروبي ليسوا مستعدين لمثل هذا العمل".
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