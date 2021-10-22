بايدن: الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا هاجمتها الصين

أكّد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أنّ الولايات المتّحدة ستدافع عسكرياً عن تايوان إذا ما شنّت الصين هجوماً على هذه الجزيرة التي تعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها.وخلال لقاء مع ناخبين في بالتيمور نظّمته شبكة "سي إن إن" التلفزيونية سئل بايدن عمّا إذا كانت الولايات المتّحدة مستعدّة للدفاع عسكرياً عن تايوان في حال تعرّضت الجزيرة لهجوم صيني فأجاب "أجل. لدينا التزام بهذا الشأن".وكثفت بكين أنشطتها العسكرية قرب تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي الديموقراطي الحليفة لواشنطن فيما تعتبرها الصين إقليما من أقاليمها وتتوعد بإعادة توحيدها مع البر الرئيسي.وهذا الشهر، سُجلت طلعات قياسية لطائرات صينية خرقت منطقة الدفاع الجوي لتايوان، التي حذر وزير دفاعها من أن بكين ستكون قادرة على القيام بغزو شامل في 2025.وتصاعد التوتر إلى أعلى المستويات منذ عقود في ظل حكم الرئيس الصيني، شي جينبينغ، الذي قطع كل الاتصالات الرسمية مع تايبيه بعد انتخاب الرئيسة تساي إنغ-وين قبل خمس سنوات وزاد الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية.وجعل شي مسألة ضم تايوان هدفا رئيسيا لفترة حكمه التي يبدو أنه عازم على تمديدها لولاية ثالثة في العام 2022.وتظهر استطلاعات أن الغالبية العظمى من التايوانيين لا يرغبون في أن تحكمهم بكين.