عربي-دولي

خلال سنة ونصف... وفاة 180 ألف من العاملين في الرعاية الصحية في العالم!

Lebanon 24
23-10-2021 | 00:30
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كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، أن وفيات العاملين في مجال الرعاية الصحية نتيجة فيروس كورونا تتراوح ما بين 80 ألف و180 ألف حالة وفاة، وذلك في الفترة من كانون الثاني 2020 إلى أيار من العام الحالي.

وفي حديثه بعد نشر التقرير، ناشد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بضرورة منح الأولوية للعاملين في مجال الصحة في الخطوط الأمامية للحصول على التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، جنبا إلى جنب مع غيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر، وذلك في معرض انتقاده للتوزيع غير العادل للقاحات في كافة أنحاء العالم، بحسب وكالة أنباء "فرانس برس".
المصدر: سبوتنيك
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