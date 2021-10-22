عربي-دولي

صحيفة عبرية تكشف عن احتمال حرب مع حزب الله... سيستهدف ميناء حيفا

Lebanon 24
22-10-2021 | 23:46
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كشفت صحيفة "معاريف" العبرية النقاب، أمس الجمعة، أن جيش العدو الإسرائيلي قد وضع عدة سيناريوهات لاحتمال الحرب مع حزب الله، والأهداف المحتمل استهدافها من قبل الحزب، وعلى رأسها ميناء حيفا والخزانات الموجودة في مدينة حيفا، أيضا.

وذكرت الصحيفة أن الاستعدادات الإسرائيلية جاءت على خلفية مزاعم داخلية بأن حزب الله يزيد ويحسن من قدراته العسكرية، خاصة الصاروخية منها، وزيادة كمية الصواريخ الدقيقة لديه.

وأشارت إلى أن الهدف الاستراتيجي لحزب الله يكمن في المنطقة الصناعية المهمة والاستراتيجية، والتي تقع بالقرب من خليج حيفا، حيث تتواجد أعداد كبير من المواد الخطرة، التي يمكن أن يتسبب في وقوع أضرار بالغة للمدنيين.
 
 
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