رسالة فرنسية لايران: التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون إبطاء

دعت فرنسا، أمس الجمعة، إيران لمعاودة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "دون إبطاء"، رغم توقف مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.وذكرت وكالة مهر للأنباء، مساء أمس الجمعة، أن فرنسا حثت إيران على كبح أنشطتها النووية ذات "الخطورة غير المسبوقة"، بالتزامن مع استضافة العاصمة الفرنسية، باريس، لقاء بين دبلوماسيين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي.وأفادت آن كلير ليغيندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، بأن بلادها دعت إيران إلى معاودة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون إبطاء ـ على حد قولها.وأوضحت المسؤولة الفرنسية أن الشركاء من الجانبين، الأمريكي والأوروبي، على استعداد للعودة الفورية إلى المفاوضات النووية، أو مباحثات فيينا، بهدف إبرام اتفاق سريع حول البرنامج النووي الإيراني، فضلا عن عودة الجانب الأمريكي إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.