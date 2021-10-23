عربي-دولي

رسالة فرنسية لايران: التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون إبطاء

Lebanon 24
23-10-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-878166-637705723393016989.jpg
Doc-P-878166-637705723393016989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت فرنسا، أمس الجمعة، إيران لمعاودة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "دون إبطاء"، رغم توقف مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.

وذكرت وكالة مهر للأنباء، مساء أمس الجمعة، أن فرنسا حثت إيران على كبح أنشطتها النووية ذات "الخطورة غير المسبوقة"، بالتزامن مع استضافة العاصمة الفرنسية، باريس، لقاء بين دبلوماسيين من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي.

وأفادت آن كلير ليغيندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، بأن بلادها دعت إيران إلى معاودة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون إبطاء ـ على حد قولها.

وأوضحت المسؤولة الفرنسية أن الشركاء من الجانبين، الأمريكي والأوروبي، على استعداد للعودة الفورية إلى المفاوضات النووية، أو مباحثات فيينا، بهدف إبرام اتفاق سريع حول البرنامج النووي الإيراني، فضلا عن عودة الجانب الأمريكي إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2021-10-25
06:00 | 2021-10-25
05:59 | 2021-10-25
05:30 | 2021-10-25
05:00 | 2021-10-25
04:43 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website