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قتلى وجرحى بانفجار مصنع كيماويات في الصين

Lebanon 24
23-10-2021 | 02:30
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لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار هز مصنع كيميائيات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمال الصين، حسبما أفاد التلفزيون الصيني اليوم السبت.

ووقع الانفجار أمس الجمعة في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي في مصنع Zhonggao Chemical.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الناجم عن الانفجار في غضون ساعة.

وتلقى جميع المصابين مساعدة طبية، وأحدهم في حالة خطيرة بينما أصيب الآخران بجروح طفيفة.
المصدر: روسيا اليوم
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