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تحذير من تركيا حول الاتفاق العسكري الفرنسي اليوناني

Lebanon 24
23-10-2021 | 03:47
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جددت تركيا انتقادها للاتفاق العسكري الذي أبرمته فرنسا واليونان أخيرا، محذرة من أن الاتفاق يضر بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي تحظى الدول الثلاث بعضويته.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية، إن "الاتفاق بين اليونان وفرنسا جاء على الرغم من أننا في الناتو، والبحث عن بعض التحالفات يضر بحلف شمال الأطلسي والعلاقات الثنائية، ويقوّض الثقة".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الشهر الجاري، توقيع اتفاق شراكة دفاعي وأمني بين البلدين، على أن تشتري أثينا 3 فرقاطات حربية فرنسية.

وكشفت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، الشهر الماضي، أن اليونان أعلنت اعتزامها الحصول من فرنسا على ست مقاتلات إضافية من طراز "رافال"؛ وذلك بالإضافة إلى طلب سابق قدمته للحصول على 18 مقاتلة أخرى.

المصدر: سبوتنيك
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