عربي-دولي

بايدن يخصص نحو مليار دولار لمساعدة اللاجئين الأفغان في الولايات المتحدة

Lebanon 24
23-10-2021 | 04:30
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وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تخصيص 976.1 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الأفغان الذين غادروا بلادهم مؤخرا ونقلوا إلى أراضي الولايات المتحدة.

جاء ذلك في وثيقة أرسلها بايدن أمس الجمعة إلى وزير خارجيته أنتوني بلينكن.

المصدر: روسيا اليوم
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مساعدات

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