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9.6 مليار دولار لتحديث شبكة النقل في بريطانيا

Lebanon 24
23-10-2021 | 06:00
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أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أن ميزانية المملكة ستخصص قرابة 9.6 مليار دولار لتحديث شبكة النقل خارج لندن، بإطار خطط تحقيق المساواة الاقتصادية بين المناطق.

هذا وسيكشف وزير المال، ريشي سوناك، عن مشروع النقل خلال عرض ميزانية الخريف والإنفاق يوم الأربعاء المقبل، بينما أكد وزارة المال أن الحكومة ستستثمر 5.7 مليار جنيه إسترليني في مناطق المدينة لتعزيز الإنتاجية عن طريق تحديث القطارات والمحطات وتوسيع شبكة الترام، وستضخ 1.2 مليار جنيه لتطوير خدمة الحافلات.

وفي بيان له، أوضح ريشي سوناك أن "المدن العظيمة بحاجة إلى وسائل نقل عظيمة ولهذا السبب نستثمر المليارات لتحسين الاتصالات في مناطق مدينتنا مع سعينا لتحقيق تكافؤ الفرص في جميع أنحاء البلاد"، مؤكدا أن "ثورة النقل هذه ستساعد في تصحيح هذا الخلل بينما نقوم بتحديث شبكات النقل المحلية بحيث تكون مناسبة لمدننا العظيمة والأشخاص الذين يعيشون ويعملون فيها"، إذ أن الحكومة البريطانية ترغب في تسريع أوقات الرحلات وتبسيط الأسعار وزيادة الخدمات خارج لندن بعد شكاوى متكررة من أن المناطق الواقعة خارج العاصمة البريطانية تعاني من سوء خدمة خطوط النقل، مما يؤثر على الأنشطة التجارية، فيما توضع سياسات النقل بشكل منفصل في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية من قبل الإدارات المفوضة في إدنبره وكارديف وبلفاست.

بالإضافة إلى ما سبق، سيقوم سوناك أيضا بالإعلان عن آخر توقعات النمو للاقتصاد الذي يواجه معدلات عالية من التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة إلى حد كبير وأزمة سلسلة التوريد الناجمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا.

(فرانس برس)
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