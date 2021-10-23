عربي-دولي

كورونا تزيد من عزلة كوريا الشمالية

Lebanon 24
23-10-2021 | 06:30
A-
A+
Doc-P-878245-637705887388482490.jpg
Doc-P-878245-637705887388482490.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر المحقق الأممي المستقل توماس أوخيا كوينتانا أن كوريا الشمالية لم تكن مطلقا أكثر عزلة عن المجتمع الدولي من عزلتها الحالية نتيجة للخطوات الصارمة التي اتخذتها لمنع تفشي كوفيد-19.

وأوضح كوينتانا للجنة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي سابق أن علاقات بيونغ يانغ الممزقة مع العالم تؤثر "بشكل كبير على حقوق الإنسان للمواطنين داخل البلاد"، مشيرا إلى أن الكوريين الشماليين يواجهون نقصا في الغذاء وانهيارا في سبل عيشهم.

وأضاف أن المواطنين الأكثر ضعفا من الأطفال وكبار السن معرضون لخطر المجاعة، وقال إنه أيضا "قلق فعلا" بشأن مدى انتشار الجوع في معسكرات الاعتقال السياسي.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها لمنع الجائحة، وهو إجراء قال كوينتانا إنه سيكون له "تأثير مدمر" على حق الشعب في الصحة لأن البنية التحتية الصحية في البلاد تعاني من قلة الاستثمار ونقص شديد في اللوازم.

وأضاف أنه "قيل إن الخطوات القاسية التي اتخذتها حكومة كوريا الشمالية لمنع دخول كوفيد–19 تشمل سياسة إطلاق النار على الأفراد الذين يحاولون دخول البلاد أو مغادرتها".

في تقريره الأخير إلى الجمعية العامة بعد ست سنوات كمحقق خاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، قال كوينتانا إن "القيود المتزايدة على حرية التنقل وإغلاق الحدود الوطنية خنق نشاط السوق الذي أصبح ضروريا للمواطنين للوصول إلى الضروريات الأساسية، ومنها الطعام".

وقال إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أدرك الوضع الغذائي "الكئيب" ويستثمر في الجهود المبذولة لمنع المجاعة في البلاد.

وفي وقت سابق، حذر كوينتانا من خطر "المجاعة" في كوريا الشمالية ودعا إلى تخفيف العقوبات الأممية المفروضة على البلاد بسبب برامجها النووية.

(أسوشيتد برس)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2021-10-25
06:00 | 2021-10-25
05:59 | 2021-10-25
05:30 | 2021-10-25
05:00 | 2021-10-25
04:43 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website