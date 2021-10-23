تركيا تعمل على تسهيل التبادل التجاري مع روسيا

قال رضا طونا طوراغاي، نائب وزير التجارة التركي، إنهم يعملون على تنفيذ الإجراءات الجمركية بأكثر الطرق فعالية وكفاءة لتسهيل التجارة بين بلاده وروسيا.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول التركي، الجمعة، في سفارة بلاده لدى العاصمة، موسكو، عقب انتهاء الاجتماع الرابع للجنة الجمركية المشتركة التركية-الروسية.وشدد طوراغاي على أن العلاقات التجارية مع روسيا تتطور يوما بعد يوم، لافتًا أن زعيمي البلدين يعملان من أجل الوصول بحجم التجارة المتبادل إلى هدف 100 مليار دولار.وأشار أن تركيا تصدر إلى أكثر من 200 منطقة ودولة ، مبينًا أنه في أيلول الماضي، تم تجاوز حد التصدير الشهري المقدر بـ20 مليار دولار.كما سلط نائب الوزير الضوء على أهمية روسيا باعتبارها بلد وسوق مهم جدًا لتركيا من حيث الصادرات، مشددًا على "ضرورة العمل بجدية أكبر مع هذا البلد من أجل زيادة أرقام الصادرات إلى مستويات أعلى مما هي عليه الآن".وذكر أنهم خلال اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة، ناقشوا سبل تسهيل التجارة الثنائية، لافتًا أنهم تحدثوا كذلك بشأن اعتراف البلدين بشكل متبادل بالشركات "القائمة والمرخصة" بتركيا وروسيا؛ لتسريع الشؤون الجمركية.وأوضح أنه بحلول العام 2022 ستكون الجهات المعنية بالبلدين قد اتخذت الخطوات اللازمة من أجل تحقيق هذا الاعتراف المتبادل.(الاناضول)