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وزير الاتصالات السوداني ينفي تصريحات مناوي حول اتفاق بين البرهان وحمدوك

Lebanon 24
23-10-2021 | 09:30
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أعلن رئيس حركة "تحرير السودان"، مني أركو مناوي، أن "رئيسي مجلس السيادة والوزراء، عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك، توافقا على حل الحكومة بمجلسيها، ولكن اختلفا حول الإجراءات".

وفي تصريحات لـ"دارفور24"، قال مناوي: "بينما يرى حمدوك أن الحل يحتاج تمهل وضبط إجرائي، يرى البرهان أن التعجيل مهم لفك الاختناق السياسي".

في حين نفى وزير الاتصالات السوداني، هاشم حسبو، ما قاله حاكم عام دارفور، عن أن هناك اتفاقا بين البرهان وحمدوك، بحل مجلسي السيادة والوزراء.

وأكد هاشم حسبو لـRT صحة تصريحاته لصحيفة "السوداني"، حول أنه "لا يوجد أي اتفاق بين حمدوك والبرهان على حل مجلسي السيادة والوزراء، وأن هذا الحديث هراء"، لافتا إلى أن "الحديث الآن هو عن تسليم السلطة للمدنيين فقط، وفي مواقيتها المعلومة".

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة السياسية بين أطراف السلطة وحواضنها تصاعدت في أعقاب اعتصام القصر الذي تتبناه مجموعة الميثاق الوطني في تحالف الحرية والتغيير، إذ أن الآلاف احتشدوا يوم الخميس الماضي في الخرطوم وولايات أخرى، إحياء لذكرى "ثورة أكتوبر"، متمسكين بالحكم المدني ومنددين برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.
 
(RT)
 
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