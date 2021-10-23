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حريق في إحدى محطات ميناء بندر عباس جنوبي إيران

Lebanon 24
23-10-2021 | 10:00
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اندلع حريق هائل في إحدى محطات كهرباء ميناء بندر عباس بجنوب إيران، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء المدينة.

وتم قطع بعض أحياء منطقة بندر عباس، فيما توجهت فرق إطفاء مختلفة إلى المكان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن شدة النار كانت كبيرة لدرجة أنه يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة، حيث انتشر دخان النيران إلى عدة مناطق من بندر عباس.
 
(RT)
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