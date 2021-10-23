اختتام فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس

أسدلت تونس، مساء الجمعة، الستار على ‎فعاليات الدورة الحادية والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، بحفل أحياه الفنان السوري ناصف زيتون.ووفق مراسلة الأناضول، تم تكريم الفنان الكويتي شهاب جوهر عن مجمل أعماله الدرامية ومسيرته الفنية بالمشاركة في 27 مسلسل تلفزيوني.وشارك في إحياء حفل الختام فرقة "صقور البادية" الأردنية، كما تم الإعلان عن الفائزين في مسابقة المهرجان لأفضل برامج إذاعية وتلفزيونية في العالم العربي.وحصدت جوائز الدورة الـ21 من المهرجان العربي، برامج إذاعية وتلفزيونية ومسلسلات درامية وبرامج حوارية وتقارير إخبارية من تونس ومصر والسودان وفلسطين والأردن والمغرب والكويت والسعودية.وشارك في المهرجان، الذي انطلق الثلاثاء، ممثّلو الهيئات الأعضاء في الاتحاد من ذوي الاختصاص في مجالات الإخراج والإنتاج وإعداد البرامج، وممثّلون عن شركات الإنتاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية.كما شارك أيضا ممثّلون عن الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية.‎والمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينعقد سنويا وينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية.ويعد الاتحاد منظمة مهنية عربية، أنشئت بموجب قرار جامعة الدول العربية، في 15 تشرين الأول 1955، لتوثيق التعاون وتطوير الإنتاج، وباشر عملهُ في 9 شباط 1969، واتخذ من تونس مقرا له.