حضر قمة سوتشي.. وزير يكشف فحوى محادثات بوتين - بينيت بشأن سوريا

كشف وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين عن فحوى المحادثات بشأن الملف السوري التي جرت مؤخراً خلال أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأكد إلكين الذي رافق بينيت بصفة مترجم ومستشار خلال المحادثات التي جرت في مدينة سوتشي الروسية أمس الجمعة، حسب ما نقلت عنه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإلكترونية، أن القمة تركزت على الحفاظ على الاستمرارية في العلاقات بين الدولتين، بعد تسلم بينيت مقاليد الحكم في حزيران الماضي، بما يشمل مواصلة العمل بآلية فض الاشتباك الرامية إلى منع وقوع حوادث بين العسكريين الإسرائيليين والروس في سوريا.وقال الوزير إن اللقاء شهد محادثات "واسعة جدا" بشأن الوضع في سوريا، بهدف "حماية آلية التنسيق"، مشيراً إلى أن بينيت "طرح رؤيته لسبل منع حراك إيران النووي وتموضعها في سوريا".وأما بخصوص الغارات الإسرائيلية على سوريا، فقال إلكين: "تقرر إبقاء سياسات روسيا على ما هي عليه الآن".