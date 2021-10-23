أردوغان يأمر بإعلان 10 سفراء "أشخاصاً غير مرغوب فيهم"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه "أمر وزارة الخارجية باعتبار عشرة سفراء ، من بينهم سفراء من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا أشخاصاً غير مرغوب فيهم لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا" .واستدعت وزارة الخارجية السفراء يوم الثلثاء بسبب ما وصفته ببيان "غير مسؤول" يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 لاتهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل وهو ما ينفيه كافالا.