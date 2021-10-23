تحذير سويدي بشأن أفغانستان: الانهيار قد يكون أسرع من المتوقع

حذر وزير سويدي، اليوم السبت، من أن أفغانستان تتجه نحو الانهيار بوتيرة أسرع مما كان متوقعا.ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير التعاون التنموي الدولي السويدي، بيتر أريكسون، قوله إن أفغانستان تتجه نحو انهيار اقتصادي يهدد بدخول البلاد في أزمة سياسية جديدة.يذكر أن حركة "طالبان" دخلت العاصمة الأفغانية في 15 آب الماضي، وسرعان ما بسطت سيطرتها على كابل، التي كانت مركزا للقوات الغربية ومعظم المتعاونين معها.وأتمت القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان، يوم 31 آب، منهية أطول حرب خاضتها أمريكا بعد 20 عاما من غزوها أفغانستان للإطاحة بطالبان.وأعلنت حركة "طالبان" تشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال في أفغانستان يترأسها الملا محمد حسن آخوند، كما أعلنت البلاد "إمارة إسلامية".