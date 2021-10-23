25
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
وسط توتر بسبب صواريخ بيونغ يانغ.. مبعوث أميركا يزور كوريا الجنوبية
Lebanon 24
23-10-2021
|
13:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل مبعوث الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية اليوم، إلى كوريا الجنوبية في زيارة تأتي وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي والتوتر بشأن أحدث اختبارات صواريخ تجريها بيونغ يانغ.
وتأتي زيارة الممثل الخاص سونغ كيم، بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا من غواصة، الأمر الذي أثار انتقادات من واشنطن ودعوات بالعودة إلى المحادثات الرامية لنزع السلاح النووي لبيونغ يانغ مقابل رفع العقوبات الأمريكية.
وبعد محادثات مع نظرائه من كوريا الجنوبية واليابان في واشنطن يوم الثلاثاء، حث كيم، كوريا الشمالية على "الامتناع عن القيام باستفزازات أخرى والمشاركة في حوار مستدام وملموس".
من جهتها، ترفض كوريا الشمالية حتى الآن المبادرات الأمريكية وتتهم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالحديث عن الدبلوماسية وفي الوقت نفسه تأجيج التوتر بأنشطتهما العسكرية.
وبعد وصوله إلى كوريا الجنوبية قال كيم، إنه يتطلع لإجراء "مناقشات مثمرة" مع نظيره دون ذكر المزيد من التفاصيل.
تابع
الأكثر قراءة
الدولار الرسمي ينخفض دون الـ1500 ليرة.. هذه فوائده التي لم ننتبه لها
Lebanon 24
الدولار الرسمي ينخفض دون الـ1500 ليرة.. هذه فوائده التي لم ننتبه لها
11:00 | 2021-10-24
24/10/2021 11:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الرابع والأخير من شهر تشرين الأول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج عاطفياً
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الرابع والأخير من شهر تشرين الأول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج عاطفياً
08:00 | 2021-10-24
24/10/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار مفرحة جدا طال انتظارها لبعض الأبراج.. إبتداءً من الثلاثاء هذا ما يعدكم به الفلك
Lebanon 24
أخبار مفرحة جدا طال انتظارها لبعض الأبراج.. إبتداءً من الثلاثاء هذا ما يعدكم به الفلك
09:10 | 2021-10-24
24/10/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة على طريق المطار.. هذا ما حصل
Lebanon 24
حادثة مرعبة على طريق المطار.. هذا ما حصل
13:21 | 2021-10-24
24/10/2021 01:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفة النقل بين بيروت وبعلبك ترتفع كثيراً.. إليكم الرقم
Lebanon 24
تعرفة النقل بين بيروت وبعلبك ترتفع كثيراً.. إليكم الرقم
14:13 | 2021-10-24
24/10/2021 02:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2021-10-25
غوتيريش: الصين ركيزة هامة للتعاون الدولي
06:00 | 2021-10-25
ما حقيقة الإنقلاب الذي يواجهه كيم جونغ أون في كوريا الشمالية؟
05:59 | 2021-10-25
السودان.. مكتب حمدوك يصدر بيانه ويوجه طلباً إلى الشارع
05:30 | 2021-10-25
برلمان ليبيا يحسم تعديلات قوانين الانتخابات
05:00 | 2021-10-25
الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية" وعقبة أمام السلام
04:43 | 2021-10-25
هذه أبرز ردود الفعل على التطورات في السودان
فيديو
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
11:00 | 2021-10-24
25/10/2021 13:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
05:00 | 2021-10-24
25/10/2021 13:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2021-10-24
25/10/2021 13:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact