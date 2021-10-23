وزير الاتصالات السوداني: أعداء نجاح الحكومة وراء إغلاق شرقي البلاد

اعتبر هاشم حسبو، وزير الاتصالات السوداني، أن إغلاق بعض المرافق الاستراتيجية والحيوية شرقي البلاد وقطع الطرق معوقات من أعداء نجاح الحكومة.

وقال الوزير السوداني، اليوم السبت، إن الحكومة السودانية تضم كفاءات وحققت نجاحات خلال فترة قصيرة.

وتصاعدت الأحداث في ولايات شرقي السودان، منذ الشهر الماضي، على خلفية إعلان قبائل البجا، إغلاق بعض المرافق الاستراتيجية والحيوية في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.