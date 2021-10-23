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في فرنسا.. القبض على 6 جنود أداروا شبكة دعارة

Lebanon 24
23-10-2021 | 15:05
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أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن السلطات اعتقلت 6 جنود من الفيلق الأجنبي الفرنسي بتهمة إدارتهم شبكة إجرامية تنشط في الدعارة.

وقالت قناة "فرانس 3" التليفزيونية إن الجنود الـ6 من فوج نيم ومثلوا أمام القضاء في مرسيليا يوم الجمعة 22 تشرين الأول، مشيرة إلى أنهم اعتقلوا في الـ19 من هذا الشهر.

ووجهت للجنود تهم "القوادة" و"الاتجار بالبشر" و"غسل الأموال" و"الضلوع في نشاط فصيل إجرامي".

ولم تحدد القناة الفرنسية جنسيات العسكريين، فيما من المعروف أنهم جميعا من أوروبا الشرقية.

وذكرت "فرانس 3" أن التحقيق في القضية بدأ في تشرين الثاني الماضي، عندما تم احتجاز أوكرانية وبحوزتها مبلغ كبير من المال وكمية كبيرة من الواقيات الذكرية.

وأضافت أنه وأثناء استجوابها اعترفت بأنها تعمل مع مجموعة مقرها الرئيسي في بلدية نيم.

وأكد دومينيك لورينز المدعي العام في مرسيليا، أن "التحقيق الذي عهد به إلى دائرة الاختصاص الأقاليمية المتخصصة في مرسيليا (JIRS)، كشف عن شبكة دعارة تم تنظيمها من عاصمة غارد وهو إقليم فرنسي يقع في جنوب البلاد في منطقة لانغدوك روسييو".

وصرح دومينيك لورينز بأن المجموعة استقدمت بشكل أساسي شابات من أوروبا الشرقية، ومسؤولة عن استئجار الشقق، ونشر الإعلانات على الإنترنت، وحتى تعيين فنيين وقائيين للاجتماعات مع العملاء.
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