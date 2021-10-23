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يركان جبل إتنا يثور مجدداً على جزيرة صقلية الإيطالية (فيديو)

Lebanon 24
23-10-2021 | 15:22
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ثار بركان جبل إتنا على جزيرة صقلية الإيطالية مرة أخرى هذا العام، تزامنا مع نشاط بركاني كبير سجل في المنطقة طيلة السنة.

ووثق فيديو مشهد الرماد الناجم عن ثوران البركان الواقع على الساحل الشرقي للجزيرة الإيطالية، في أجواء المدن المحيطة به وخاصة في مدينة تاورمينا.

وكشف تقرير للمعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين في إيطاليا في 11 آب الماضي، أن فوهة بركان إتنا سجلت نموا في الارتفاع بعد ستة أشهر من النشاط، ما جعل أكبر بركان نشط في أوروبا أطول من أي وقت مضى.

ووصلت فوهة إتنا الشمالية الشرقية إلى ارتفاع قياسي بلغ 3350 متراً في عام 1981، لكن انهياراً عند أطرافها قلل ذلك إلى 3326 مترا، تم تسجيله في عام 2018.

وشهدت الفوهة تصاعد الدخان والرماد منذ شباط الماضي، وقدرت حكومة صقلية في يوليو أنه تم تطهير 300 ألف طن متري من الرماد حتى ذلك الوقت.

وكان الرماد مصدر إزعاج في المناطق المحيطة، ما أدى إلى تلوث الشوارع وإبطاء حركة المرور وإتلاف المحاصيل.
 
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