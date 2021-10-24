عربي-دولي

لأول مرة.. دوريات مشتركة لسفن حربية روسية وصينية في المحيط الهادئ

Lebanon 24
24-10-2021 | 00:00
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، السبت، أن سفنا حربية روسية وصينية نظمت أولى دورياتها المشتركة في الجزء الغربي من المحيط الهادىء في 17 و23 أكتوبر.

وأقامت موسكو وبكين، اللتان أجرتا تدريبات تعاون بحري في بحر اليابان في وقت سابق من أكتوبر، علاقات عسكرية ودبلوماسية أوثق في السنوات الأخيرة في وقت توترت فيه علاقاتهما مع الغرب.

وراقبت اليابان عن كثب المناورات البحرية التي قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن مجموعة من 10 سفن من الصين وروسيا أبحرت عبر مضيق تسوجارو الذي يفصل بين الجزيرة الرئيسية لليابان وجزيرة هوكايدو الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في البيان إن "مجموعة السفن مرت عبر مضيق تسوغارو للمرة الأولى كجزء من الدورية". ويعتبر المضيق مياها دولية.

وأضافت الوزارة أن "مهام الدوريات كانت إظهار علمي روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وحماية مجالات الأنشطة الاقتصادية البحرية للبلدين".

وتأتي الدوريات في وقت يتصاعد التوتر بين الصين وتايوان التي تعتبرها بكين إقليما من أقاليمها وتتوعد بإعادة توحيدها مع البر الرئيسي.

وهذا الشهر، سُجلت طلعات قياسية لطائرات صينية خرقت منطقة الدفاع الجوي لتايوان، التي حذر وزير دفاعها من أن بكين ستكون قادرة على القيام بغزو شامل في 2025.

وتعهدت واشنطن بالدفاع عن الجزيرة ذات الحكم الذاتي الديموقراطي، وأكّد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أنّ الولايات المتّحدة ستدافع عسكرياً عن تايوان إذا ما شنّت الصين هجوماً عليها.
المصدر: الحرة
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