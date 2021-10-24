عربي-دولي

بسبب افغانستان... الولايات المتحدة تقترب من اتفاق مع باكستان

Lebanon 24
24-10-2021 | 00:30
A-
A+
Doc-P-878405-637706341007173772.jpg
Doc-P-878405-637706341007173772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقترب الولايات المتحدة من التوصل لاتفاق رسمي لاستخدام المجال الجوي الباكستاني لتنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية في أفغانستان، وفقا لما أوردته شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية، السبت.

وقالت الشبكة إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أرسلت إحاطة سرية لأعضاء في الكونغرس أبلغتهم بهذا التطور، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على تفاصيل الإحاطة.

ونقلت الشبكة عن أحد المصادر القول إن باكستان أعربت عن رغبتها في توقيع مذكرة تفاهم مقابل مساعدتها في جهودها لمكافحة الإرهاب والمساعدة في إدارة العلاقة مع الهند. 

وقال مصدر آخر إن المفاوضات جارية، وما زالت شروط الاتفاق، التي لم يتم الانتهاء منها بعد، عرضة للتغيير.

وأكد المصدر الثالث أن الاتفاق نوقش عندما زار مسؤولون أميركيون باكستان مؤخرا.

وذكرت "سي أن أن" أن متحدثا باسم البنتاغون أبلغها أن وزارة الدفاع لا تعلق على الإحاطات السرية لأسباب أمنية، فيما امتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق.

في المقابل، قالت الشبكة أن وزارة الخارجية الباكستانية ذكرت في بيان أنه "لا يوجد مثل هذا التفاهم"، مشيرة إلى أن "باكستان والولايات المتحدة لديهما تعاون طويل الأمد بشأن الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وكلا الجانبين يبقيان منخرطان في مشاورات منتظمة".

المصادر أكدت لـ"سي أن أن" أن أوزبكستان وطاجيكستان تبرزان كخيارين رئيسيين محتملين لتأسيس وجود عسكري أميركي يسمح بتنفيذ عمليات في أفغانستان، لكن المصادر أشارت إلى أن هناك مشكلة تكمن في أن روسيا ستعارض بشدة هذا الاجراء.

وتأتي هذه التحركات في وقت لا يزال فيه البيت الأبيض يحاول ضمان الاستمرار بتنفيذ عمليات تهدف لمكافحة الإرهاب ضد داعش وخصوم آخرين في أفغانستان بعد انسحابها من هذا البلد نهاية أغسطس.

وكان قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكينزي، قال في أبريل الماضي إن الجيش الأميركي سيبدأ مفاوضات مع دول عدة قريبة من أفغانستان من أجل إعادة تموضع القوات في المنطقة بعد انسحابها من أفغانستان بهدف منع صعود جديد لتنظيم القاعدة.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2021-10-25
06:00 | 2021-10-25
05:59 | 2021-10-25
05:30 | 2021-10-25
05:00 | 2021-10-25
04:43 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website