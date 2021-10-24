فيلتمان: لضرورة إنجاح الانتقال الديمقراطي في الخرطوم

قال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، السبت، إن بلاده حريصة على إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في السودان.وجاء حديث فيلتمان خلال الزيارة التي يقوم بها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بالتزامن استمرار الاعتصام أمام قصر الرئاسة للمطالبة بحل الحكومة.واجتمع المبعوث الأميركي، السبت، مع وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي بمكتبها، ثم عقد لقاء مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.وبحثت هذه اللقاءات تطورات الأوضاع السياسية الراهنة في البلاد، وجهود الحكومة الانتقالية في تحقيق التحول الديمقراطي على خلفية المسيرات والتحركات الشعبية المساندة لطرفي الشراكة على التوالي.كما ناقشت اللقاءات بعض المسائل ذات الصلة بعلاقات جوار السودان فضلا عن بعض القضايا الإقليمية الاخرى ذات الاهتمام المشترك.