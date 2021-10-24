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وفد من مجلس الأمن الدولي يزور مالي

Lebanon 24
24-10-2021 | 05:00
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وصل وفد عن مجلس الأمن الدولي إلى باماكو عاصمة مالي لحث السلطات العسكرية هناك على العودة إلى الحكم المدني، بعد انقلابين خلال 9 أشهر في البلاد.

واستقبل الوفد الذي ضم سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبدو أباري ونظيره الفرنسي نيكولا دو ريفيير، والسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.

وسيلتقي الوفد بوقت لاحق من اليوم الأحد ممثلين عن السلطات والمجتمع المدني وفصائل مسلحة وقعت اتفاق السلام عام 2015.

وتأتي زيارة وفد مجلس الأمن في وقت لا تخفي السلطات الانتقالية نيتها إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 27 فبراير المقبل، وهو موعد فرضته مجموعة دول غرب أفريقيا للعودة إلى الحكم المدني.

ويطالب مجلس الأمن باحترام المواعيد الانتخابية بعد انقلابي آب 2020 وايار 2021.

وبعد مالي، سيتجه وفد مجلس الأمن إلى النيجر المجاورة.
المصدر: روسيا اليوم
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