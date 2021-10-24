بعد فشل إطلاقه.. صاروخ يسقط على أحد الأحياء شمال اليمن

أعلنت مصادر محلية، ان صاروخاً باليستيا سقط فور إطلاقه من قبل الحوثيين على منازل المواطنين في أحد الأحياء السكنية بمدينة ذمار شمالي اليمن.

وأفادت المصادر بدوي انفجار عنيف، ناجم عن فشل الحوثيبن في إطلاق صاروخ باليستي وسقوطه على منازل المواطنين في حي النجدة بالقرب من مركز تدريب الشرطة العسكرية بمنطقة ذمار القرن، فيما تشير الأنباء الأولية عن سقوط ضحايا مدنيين.

وطبقاً للمصادر، فإن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان سقوط الصاروخ، لإسعاف القتلى والمصابين من المواطنين لمستشفيات المدينة، في حين لم يعرف بعد حجم الخسائر.

ووفق المصادر، يعد مركز تدريب الشرطة العسكرية في مدينة ذمار أحد المعسكرات التي تطلق منها "جماعة الحوثي" الصواريخ الباليستية نحو المحافظات المحررة، كان منها صاروخان باليستيان استهدفا الحكومة فور وصولها إلى عدن نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى عدد منها استهدفت المدنيين في مأرب.