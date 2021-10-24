وفاة 12 شخصاً بين الثلوج في الهند

لقي ما لا يقل عن 12 شخصاً من فريقين مختلفين لرحالة النزهات، مصرعهم، بعد أن حوصروا في الثلوج بين هيماشال براديش وأوتاراخاند في الهند.وقال مسؤولون هنود يوم السبت، إن عملية إنقاذ ضخمة قام بها الجيش الهندي إلى جانب إدارة الطوارئ أسفرت عن العثور على الجثث.وكشف التحقيقات أن المتنزهين قد ضلوا طريقهم في 18 تشرين الأول وسط الطقس القاسي أثناء توجههم نحو ممر لامكاغا.يقع ممر لامكاغا على ارتفاع 17000 قدم ويربط كينور في هيماشال براديش بهارسيل في أوتارانتشال وهو طريق مشهور للمتنزهين.