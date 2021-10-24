عربي-دولي

إيران لطالبان: مستعدون للاستثمار في مختلف القطاعات في أفغانستان

Lebanon 24
24-10-2021 | 09:30
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قال المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان، عبد القهار بلخي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنّ سفير إيران في كابل بهادر أمينيان، التقى وزير خارجية طالبان أمير خان متقي.

ونقل بلخي عن السفير الإيراني قوله إن "المشاكل الاقتصادية هي العدو المشترك للبلدين وإيران مستعدة للاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والتعدين والتجارة والصحة في أفغانستان".

وأضاف المتحدث في نهاية التغريدة، أن متقي، أعرب عن ترحيب طالبان (لمشاركة إيران) في القطاعات المذكورة، ودعا إلى اهتمام خاص بمعالجة مشاكل اللاجئين الأفغان في إيران واتخاذ خطوات لتسهيل حركة الأفغان عبر الحدود.
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