نائب ألماني بارز: تصريحات وزيرة دفاعنا بشأن روسيا غير مسؤولة

انتقد نائب ألماني بارز تلويح وزيرة الدفاع أنيغريت كرامب كارينباور باستعداد الناتو لاستخدام الأسلحة النووية ضد روسيا، ودعاها لعدم تحميل الحكومة الألمانية المقبلة "عبء" تصريحات كهذه.وقال رئيس كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في البوندستاغ رولف موتزينيتش في حديث لوكالة "د ب أ" إن "الاستنتاجات الأخيرة لوزيرة الدفاع بشأن استخدام الأسلحة النووية في الصراع مع روسيا غير مسؤولة".وأضاف: "للأسف، لا يختلف ما ورد على لسان السيدة كرامب كارينباور عن التهديدات عديمة الأساس التي تصدر عن الجانب الروسي".واتهم موتزينيتش وزيرة الدفاع بإطلاق "دوامة التصعيد"، وقال "ليس من الواضح بالنسبة لي ما إذا كانت الوزيرة تقصد بلك الأسلحة النووية المنتشرة في ألمانيا"، مشددا على أن السياسة الأمنية للحكومة الاتحادية اتسمت حتى الآن بالرغبة في انتهاز فرص الانفراج والحوار.وتابع النائب الذي من المتوقع أن يقود حزبه الاشتراكي الديمقراطي الائتلاف الحاكم في ألمانيا في المستقبل: "أحث كرامب كارينباور على عدم تحميل سياسة الحكومة الألمانية الجديدة أعباء (إضافية)".وكانت كرامب كارينباور قالت تعليقا على تقارير إعلامية تحدثت عن أن الناتو يدرس سيناريوهات ردع إقليمية لمنطقتي البلطيق والبحر الأسود وربما أيضا في المجال الجوي، باستخدام أسلحة نووية، إنه ينبغي للحلف أن يظهر لروسيا بكل وضوح استعداده لاستخدام "مثل هذه الوسائل".وردا على هذه التصريحات حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حلف الناتو من مغبة حشد قواته إلى حدود روسيا، مذكّرا بالعواقب التي ترتبت على مثل هذه التحركات بالنسبة لألمانيا وأوروبا في الماضي.