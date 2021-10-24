عربي-دولي

في تركيا.. صلصة طماطم تتسبب بحادث مروري

Lebanon 24
24-10-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-878549-637706774691571958.jpg
Doc-P-878549-637706774691571958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون، أمس السبت إثر تصادم 18 مركبة بسبب انسكاب صلصة طماطم على أحد الطرق السريعة غربي تركيا.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن اصطداما متسلسلاً لـ18 سيارة وشاحنة حدث بسبب صلصة طماطم منسكبة من إحدى الشاحنات على إحدى الطرق بولاية باليكسير غربي البلاد.

وأشار إلى أن شخصاً واحداً لقي مصرعه في الحادث، بينما أصيب 10 آخرون.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2021-10-25
06:00 | 2021-10-25
05:59 | 2021-10-25
05:30 | 2021-10-25
05:00 | 2021-10-25
04:43 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website