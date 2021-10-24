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الصين تعلنُ تطعيم 76% من سكانها بالكامل بلقاحات "كورونا"

Lebanon 24
24-10-2021 | 06:05
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قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فينغ، اليوم الأحد إن الصين طعّمت حتى أمس الثلاثاء، حوالي 75.6 في المئة من سكانها بالكامل باللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19.

وأضاف، في إفادة صحفية، أن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة المضادة لفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة.

وتظهر البيانات الرسمية في الصين أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم السبت.

وبدأت الصين حقن من مر على تطعيمهم 6 أشهر على الأقل بجرعة منشطة على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية وكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة.

واحتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وتعد الحالات المتفرقة التي تظهر محليا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة في دول أخرى.
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