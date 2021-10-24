عربي-دولي

قبالة كندا.. حريق يضرب سفينة تنقل حاويات مواد كيميائية خطيرة

Lebanon 24
24-10-2021 | 07:10
A-
A+
Doc-P-878576-637706815815272149.jpg
Doc-P-878576-637706815815272149.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد خفر السواحل الكندي اندلاع حريق على متن سفينة حاويات تبحر تحت علم مالطا قبالة سواحل كولومبيا البريطانية المطلة على المحيط الهادئ.

وأكد خفر السواحل على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أنه أجلى 16 من أفراد طاقم السفينة Zim Kingston فيما لا يزال 5 آخرون على متنها.

واندلع الحريق على متن السفينة أمس، وهي تقع على بعد نحو 8 كيلومترات عن الساحل قبالة ميناء فيكتوريا، والتهمت النيران حتى الآن 10 حاويات على الأقل.

وأشار خفر السواحل إلى أن النيران تواصل الانتشار غير أن الحريق لم يمتد من الحاويات إلى السفينة نفسها بعد.

وحسب بيانات خفر السواحل، تنقل هذه السفينة أكثر من 52 طنا من الزانثات، (أي مواد كيماوية تستخدم في التعدين)، بما في ذلك أميلكسانثات البوتاسيوم التي تعد مادة مهيجة وخطرة على البيئة.

وأعلنت السلطات الكندية منطقة طوارئ بعرض كيلومتر حول السفينة وقررت تشكيل لجنة استجابة مشتركة لتقديم الدعم.

وأكد خفر السواحل أن العمل جار على تحديد مخاطر التلوث الناتج عن الحاويات.

وكانت هذه السفينة قد فقد 40 من الحاويات على متنها الجمعة بسبب ظروف جوية سيئة، على بعد 70 كلم غربي مضيق خوان دي فوكا الذي يفصل بين جزيرة فانكوفر وولاية واشنطن الأميركية.

وأكد خفر السواحل الكندي أنه يتابع بالتعاون مع الجانب الأميركي هذه الحاويات التي سقطت في البحر، لكونها تشكل خطرا على الملاحة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2021-10-25
06:00 | 2021-10-25
05:59 | 2021-10-25
05:30 | 2021-10-25
05:00 | 2021-10-25
04:43 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website