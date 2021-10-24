25
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
السودان يعلن منع دخول سفن الوقود إلى مياهه الإقليمية
Lebanon 24
24-10-2021
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد، اليوم الأحد، إن بلاده قررت وقف دخول السفن التي تحمل الوقود إلى المياه الإقليمية السودانية.
وبحسب موقع "الشرق"، أضاف عبيد أن القرار جاء لتجنب فرض غرامات بسبب التأخير في تفريغ شحنات البواخر الراسية بميناء بورتسودان نتيجة احتجاجات شرق السودان، والذي يؤدي إلى تراكم المديونيات على الحكومة.
ومع هذا، فقد أفاد الوزير السوداني بأن السودان يواجه شحا في المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية.
وتصاعدت وتيرة الأحداث في ولايات شرق السودان، على خلفية إعلان قبائل البجا، إغلاق بعض المرافق الاستراتيجية والحيوية في المنطقة خلال الأسابيع الماضية.
وعمدت قبائل البجا إلى إغلاق الخط الناقل للوقود من ميناء بورتسودان شرقي السودان وإغلاق الطريق المؤدي إلى العاصمة الخرطوم، ما تسبب في تعطل حركة عبور الشاحنات الناقلة للبضائع المستوردة والمصدرة من وإلى الخرطوم، مما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد السوداني.
وتعاني مناطق شرق السودان، منذ استقلال البلاد عن بريطانيا قبل أكثر من ستة عقود، من قلة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.
واعترفت اتفاقية "جوبا" الموقعة في العاصمة الجنوب سودانية في تشرين الأول 2020، بين الحكومة السودانية وأطراف سياسية وحركات مسلحة، بأن مناطق شرق السودان عانت لعقود من التهميش وشح الخدمات الأساسية مما أدخلت مواطني شرق السودان في دائرة الفقر والجهل والمرض.
تابع
الأكثر قراءة
الدولار الرسمي ينخفض دون الـ1500 ليرة.. هذه فوائده التي لم ننتبه لها
Lebanon 24
الدولار الرسمي ينخفض دون الـ1500 ليرة.. هذه فوائده التي لم ننتبه لها
11:00 | 2021-10-24
24/10/2021 11:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الرابع والأخير من شهر تشرين الأول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج عاطفياً
Lebanon 24
كيف سيكون الأسبوع الرابع والأخير من شهر تشرين الأول؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج عاطفياً
08:00 | 2021-10-24
24/10/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار مفرحة جدا طال انتظارها لبعض الأبراج.. إبتداءً من الثلاثاء هذا ما يعدكم به الفلك
Lebanon 24
أخبار مفرحة جدا طال انتظارها لبعض الأبراج.. إبتداءً من الثلاثاء هذا ما يعدكم به الفلك
09:10 | 2021-10-24
24/10/2021 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة على طريق المطار.. هذا ما حصل
Lebanon 24
حادثة مرعبة على طريق المطار.. هذا ما حصل
13:21 | 2021-10-24
24/10/2021 01:21:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفة النقل بين بيروت وبعلبك ترتفع كثيراً.. إليكم الرقم
Lebanon 24
تعرفة النقل بين بيروت وبعلبك ترتفع كثيراً.. إليكم الرقم
14:13 | 2021-10-24
24/10/2021 02:13:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:30 | 2021-10-25
غوتيريش: الصين ركيزة هامة للتعاون الدولي
06:00 | 2021-10-25
ما حقيقة الإنقلاب الذي يواجهه كيم جونغ أون في كوريا الشمالية؟
05:59 | 2021-10-25
السودان.. مكتب حمدوك يصدر بيانه ويوجه طلباً إلى الشارع
05:30 | 2021-10-25
برلمان ليبيا يحسم تعديلات قوانين الانتخابات
05:00 | 2021-10-25
الأمم المتحدة: المستوطنات الإسرائيلية "غير قانونية" وعقبة أمام السلام
04:43 | 2021-10-25
هذه أبرز ردود الفعل على التطورات في السودان
فيديو
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
Lebanon 24
من جديد هند القحطاني تُثير الجدل بجرأة إطلالتها.. ارتدت "توب" من الصوف بقصة مكشوفة (فيديو)
11:00 | 2021-10-24
25/10/2021 13:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني عن مايا دياب: "بخيلة وشايفة حالا"! (فيديو)
05:00 | 2021-10-24
25/10/2021 13:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ديك رومي يتحرش بمراسلة تلفزيونية.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2021-10-24
25/10/2021 13:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact