عربي-دولي

السودان يعلن منع دخول سفن الوقود إلى مياهه الإقليمية

Lebanon 24
24-10-2021 | 13:00
A-
A+
Doc-P-878579-637706817775894386.jpg
Doc-P-878579-637706817775894386.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد، اليوم الأحد، إن بلاده قررت وقف دخول السفن التي تحمل الوقود إلى المياه الإقليمية السودانية.

وبحسب موقع "الشرق"، أضاف عبيد أن القرار جاء لتجنب فرض غرامات بسبب التأخير في تفريغ شحنات البواخر الراسية بميناء بورتسودان نتيجة احتجاجات شرق السودان، والذي يؤدي إلى تراكم المديونيات على الحكومة.

ومع هذا، فقد أفاد الوزير السوداني بأن السودان يواجه شحا في المخزون الاستراتيجي للمواد البترولية.
وتصاعدت وتيرة الأحداث في ولايات شرق السودان، على خلفية إعلان قبائل البجا، إغلاق بعض المرافق الاستراتيجية والحيوية في المنطقة خلال الأسابيع الماضية.

وعمدت قبائل البجا إلى إغلاق الخط الناقل للوقود من ميناء بورتسودان شرقي السودان وإغلاق الطريق المؤدي إلى العاصمة الخرطوم، ما تسبب في تعطل حركة عبور الشاحنات الناقلة للبضائع المستوردة والمصدرة من وإلى الخرطوم، مما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد السوداني.

وتعاني مناطق شرق السودان، منذ استقلال البلاد عن بريطانيا قبل أكثر من ستة عقود، من قلة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

واعترفت اتفاقية "جوبا" الموقعة في العاصمة الجنوب سودانية في تشرين الأول 2020، بين الحكومة السودانية وأطراف سياسية وحركات مسلحة، بأن مناطق شرق السودان عانت لعقود من التهميش وشح الخدمات الأساسية مما أدخلت مواطني شرق السودان في دائرة الفقر والجهل والمرض.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:10 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:30 | 2021-10-25
06:00 | 2021-10-25
05:59 | 2021-10-25
05:30 | 2021-10-25
05:00 | 2021-10-25
04:43 | 2021-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website