عربي-دولي

الصدر: لن نسمح لأي دولة بالتدخل في تشكيل الحكومة العراقيّة

Lebanon 24
24-10-2021 | 13:30
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أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، رفضه لأي تدخل إقليمي أو دولي في الشأن العراقي وبالأخص تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، مؤكداً على أن ما يجري من مفاوضات أو اعتراضات على النتائج الأخيرة ما هو إلا صراع ديمقراطي.

ونشر الصدر تغريدة على صفحته الشخصية على "تويتر" قال فيها: "سنسعى لتوطيد العلاقات مع دول الجوار التي لم تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق، ونعمل على إيجاد مشاريع مشتركة أمنياً واقتصادياً وثقافياً وصحياً وتربوياً وصناعياً، وعلى الأصعدة كافة".

وأضاف الصدر قائلاً إن "دول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي، سنفتح معها حوارا عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقاً، فإن استجابت فهذا مرحب به وإلا فسنلجأ للطرق الدبلوماسية والدولية لمنع ذلك".

وحذر الصدر الدول التي تتدخل بالشأن العراقي بأنه سيلجأ إلى "تقليص التعاملات الاقتصادية والدبلوماسية وغيرها من الإجراءات الصارمة المعمول بها دولياً وإقليمياً".
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